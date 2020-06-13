Американська компанія оприлюднила результати випробувань вакцини від COVID-19

Попередні результати випробування вакцини від коронавіруса на мишах, проведені американською компанією Moderna, показали, що препарат не збільшує ризик більш важкого перебігу хвороби і що навіть одна його доза може захистити від COVID-19.

Відповідне дослідження опубліковано на порталі bioRxiv.

Саме те, що препарат може викликати більш важкий перебіг хвороби, фахівці компанії назвали головною перешкодою для безпечного тестування вакцини на великій кількості людей.

Як приклад науковці навели випробування вакцини від вірусу SARS, який є близьким родичем нинішнього коронавіруса і викликає атипову пневмонію. Тоді з’ясувалося, що препарати проти нього можуть призводити до більш важкого перебігу захворювання, особливо у людей з ослабленим імунітетом, коли отримав вакцину згодом піддається дії патогена.

В рамках нового дослідження вчені вводили мишам препарат по одному-два рази, в тому числі дози, вважаються недостатньо сильними, щоб викликати захисний імунну відповідь. Потім тварин піддали дії вірусу.

В результаті випробування показали, що субпротективные дози не приводили до більш важкого перебігу хвороби, а захистити від вірусу може навіть одна доза. В той же час це не означає, що такі ж результати будуть отримані при дослідженнях на людях.

Завершальну стадію випробувань компанія планує провести в липні. У цьому дослідженні будуть брати участь 30 тис. осіб.