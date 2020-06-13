COVID-19. В мире второй день подряд фиксируют рекордную суточную заболеваемость

В мире выявили 7,5 млн пациентов с коронавирусом за все время пандемии. Больше всего больных COVID-19 зарегистрировали в США, Бразилии и России

Второй день подряд в мире фиксируют рекордное суточное (по Гринвичу, UTC) число новых больных COVID-19. Об этом говорится в данных о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 на Worldometers.

За прошедшие сутки выявили 136 757 инфицированных, что почти на 1200 больше, чем установленный днем ранее предыдущий суточный рекорд. Умерли 4951 человек, 105 127 пациентов выздоровели.

За все время пандемии в мире зарегистрировали 7 583 908 заболевших, 423 086 из которых скончались. Выздороветь смогли 3 935 183 пациента.

Больше всего новых заболевших за сутки было в Бразилии (30 465), США (23 300), Индии (11 128), России (8779), Перу (5965), Пакистане (5834) и Чили (5596).

Наивысший суточный показатель по умершим зафиксирован в Бразилии (1261), США (904), Мексике (708), Индии (394), Перу (206), РФ (174), Чили (173), Великобритании (151).

Больше всего выздоровевших за сутки было в Чили (30 813), Бразилии (16 392), РФ (8367), США (7592).

Странами с наибольшим числом выявленных заболевших за все время пандемии остаются США (2 089 701 инфицированных, 116 034 умерших, 816 086 выздоровевших), Бразилия (805 649, 41 058, 396 692) и Россия (502 439, 6532, 261 150).

: news.liga.net