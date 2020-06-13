Мер Миколаєва Сенкевич випадково показав середні пальці депутатам

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич на засіданні показав депутатам міськради середні пальці, що є непристойним жестом.

Під час спілкування з депутатом Дмитром Січко Сенкевич у розпачі звернувся до депутатів, які ніяк не хотіли йти на компроміс.

«Іноді Я задаюся питанням, може, мені потрібно змінити мову, на якій я кажу в мікрофон? Може, змінити манеру мовлення? Може, посадити поруч зі мною сурдоперекладача, який буде тут ось так от показувати «ось це все»?», – в серцях сказав мер Миколаєва.

На словах «показувати «ось це все», він почав активно жестикулювати і показав відразу на двох руках всьому депутатському корпусу та іншим присутнім середні пальці.