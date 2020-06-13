У Пекіні вперше за майже два місяці виявили хворого на коронавірус

Медики в Пекіні вперше за майже два місяці виявили людину, що захворіла на коронавірус.

Про це під час пресконференції заявив заступник голови міського району Сичен Моу Цзяньхун.

Зазначається, що нові випадки інфікування не фіксувалися в місті протягом 56 днів.

Захворів – 52-річний чоловік, що проживає в районі Сичен на заході Пекіна. 10 червня з підвищеною температурою він звернувся в районну лікарню. У нього були й інші симптоми, в тому числі озноб і слабкість, проте не було кашлю, болю в горлі та грудях.

“На цей час чоловік знаходиться під медичним наглядом, члени його сім’ї також під наглядом лікарів”, – сказав Моу Цзяньхун.

“Зараз в західному районі Сичен проводиться епідеміологічне розслідування, встановлюються шляхи передачі інфекції”, – вказав заступник голови району.

Як зазначається, упродовж останніх двох тижнів чоловік, що захворів не виїжджав за межі Пекіна і не мав тісних контактів з прибулими в китайську столицю з інших регіонів.

За словами заступника голови району, влада посилить контроль в місцях великого скупчення людей і громадських місцях для запобігання виникнення нових випадків зараження.

: prm.ua

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