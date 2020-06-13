Дмитро Пєсков порівняв свою роботу з роботою саперів

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що складність роботи полягає в тому, що будь-яке необережне висловлювання може використовуватися проти глави держави.

“Звичайно, важко іноді давати якісь оцінки, якісь заяви, тому що якщо неправильно щось поставиш, то це обов’язково кимось із недоброзичливців може бути використано проти тебе, але це вторинне, головним чином – проти президента, а цього допускати не можна”, – наводить слова Пєскова “Інтерфакс”.

Так Пєсков відповів на питання, з якими труднощами він стикається у роботі на посаді прес-секретаря президента Росії. Тому він порівняв свою роботу з роботою сапера, який помиляється один раз.

Він розповів, що на його посту необхідно разом з президентом бути в курсі всього, що відбувається, намагатися розібратися в суті подій. І завжди бути готовим

“Ну, і завжди потрібно бути готовим до того, щоб відповідати на спроби тебе вколоти з боку журналістів, задати нелегкі питання, з подвійним дном. Це не завжди легко”, – додав Пєсков.