В Україні посилили контроль за дотриманням карантину

Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 червня вирішила посилити контроль за дотриманням протиепідеміологічних правил об’єктами господарювання, які можуть працювати під час карантину, аби стримати поширення коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Сьогодні було доручено контролюючим органам значно посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм, які прописані постановами головного санітарного лікаря до різних сфер господарської діяльності, яким дозволено працювати в умовах карантину», — сказавши він.

Ляшко додав, що також переглянули правила для покращення якості та дотримання протиепідеміологічних норм під час перевезення людей приміським залізничним транспортом та приміським і міжобласним автомобільним транспортом. Так, планується збільшити кількість рухомого складу, аби люди могли дотримуватися правил карантину.