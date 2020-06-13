Зеленський вимагає від Кабміну рішень щодо стримування COVID-19

Президент України Володимир Зеленський очікує від Кабінету міністрів прогнозів і рішень у зв’язку з збільшенням в країні кількість лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19 і вимагає ретельної перевірки місць скупчення людей.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

«Вже третю добу у нас значно вище кількість лабораторно підтверджених випадків зараження. Я просив визначити причину і очікую від вас прогнозів і рішень», — сказав Зеленський на селекторній нараді за участю Кабміну і правоохоронних відомств.

Так, глава держави висловив стурбованість великою кількістю нових випадків COVID-19. У свою чергу міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що занепокоєння викликає підвищену кількість госпіталізованих з ознаками коронавирусной інфекції, кількість пневмоній і збільшення виявлених випадків зараження.

«Причини для паніки немає, але є «дзвіночки», які вимагають реакції», — додав прем’єр-міністр Денис Шмигаль і запропонував визначитися з моделлю посилення контролю заходів адаптивного карантину.

«Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт — місця, де можуть бути скупчення людей. Відповідальність за ці скупчення — на установах і платформах, які повинні забезпечити безпеку, прописану Кабінетом міністрів», — зауважив Зеленський.

Шмигаль додав, що міжнародний досвід показує дієвість адміністративної відповідальності.

Також голова Національної поліції України Ігор Клименко доповів, що за час карантину було складено більше 12,5 тис. адміністративних протоколів за порушення вимог безпеки, суди винесли рішення про штрафи на 4,5 млн грн.