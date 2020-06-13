Ляшко розповів, посилять карантин по всій країні

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко відповів на питання, наскільки ймовірна зупинка громадського транспорту, зокрема метро, через збільшення заражень коронавірусом в Україні.

Про це він розповів під час брифінгу.

«Сьогодні було доручено контролюючим органам значно посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм», — повідомив чиновник.

За словами Ляшка, влада не має наміру посилювати карантин по всій країні і знову вводити жорсткі обмежувальні заходи. При цьому в областях, де протягом трьох днів поспіль спостерігаються ознаки посилення епідемії, місцеві органи влади повинні вжити відповідні заходи для боротьби з поширенням коронавіруса.

«Зараз ми не розглядаємо питання швидкого повернення до більш жорстких заходів, оскільки на території України працює адаптивний карантин».

За його словами, зараз погодні умови не дозволяють людям повною мірою дотримуватися епідемічні норми під час проїзду в транспорті.