У Венедиктової почали розслідування проти співробітника Офісу генпрокурора

Офіс генпрокурора почав службове розслідування за фактом незаконного втручання в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Як повідомила прес-служба відомства, попередньо, співробітник Офісу генпрокурора здійснив вхід до ЄРДР, щоб перевірити, чи закрили справу стосовно колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

«Закрити це виробництво шляхом надання 6 мільйонів доларів США неправомірної вигоди керівникам антикорупційних органів намагалася група осіб. 12 червня 2020 року вони були затримані Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою під час спроби передачі хабара», – сказано в повідомленні.

«Зараз встановлюється коло причетних до втручання в ЄРДР осіб. У разі підтвердження інформації, буде вирішуватися питання про їх відсторонення від займаних посад та притягнення до відповідальності», – зазначили в Офісі генпрокурора.