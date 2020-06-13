У Парижі закриють бари та кафе на вулицях через маршу проти расизму

У Парижі закриють бари, ресторани і кафе на тих вулицях, де будуть проходити учасники маршу проти расизму.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на європейські ЗМІ.

Очікується, що суботня демонстрація стане наймасовішою з усіх, які відбувалися у французькій столиці в останні дні. Марш пройде вулицями між площею Республіки на сході Парижа і будівлею столичної опери.

В управлінні поліції наказали зачистити тротуари від будь-яких предметів, які можуть бути використані протестувальниками, щоб напасти на поліцейських.

Марш організований у знак солідарності і пам’яті Адама Траоре, чорношкірого француза, померлого в 2016 році після затримання в поліції. Обставини його смерті досі не з’ясовані.

Марш відбудеться, незважаючи на те, що у Франції до цих пір заборонені зібрання людей у групах більше 10 осіб одночасно із-за пандемії коронавіруса в світі.

Також заплановані протести в Ліоні, Марселі та інших великих французьких містах.

Акції проходять у Франції та інших європейських країнах з кінця травня по прикладу демонстрацій проти расизму в США.