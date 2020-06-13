Адвокат Єфремова розповів про перешкоду зв’язатися з родиною загиблого в ДТП

Адвокат актора Михайла Єфремова Єлизавета Шаргородська розповіла, що захист заважають зв’язатися з родиною загиблого в ДТП в центрі Москви Сергія Захарова. У бесіді з «360» юрист зазначила, що їм «заважають, тому що зараз це зручно».

Від більш докладних коментарів вона відмовилася.

Раніше стало відомо, що Сім’я Захарова відмовилася приймати вибачення і гроші від актора. Єфремов записав відеозвернення до людей. Артист запропонував сім’ї Захарова свою допомогу, якщо вони її приймуть, «якщо зрозуміють, що це не спроба відкупитися, а спроба спокутувати». Він сказав, що йому немає прощення від тих, хто йому вірив. «Це кінець, немає більше Єфремова», — заявив він.

Увечері 8 червня Єфремов в стані алкогольного сп’яніння врізався в фургон кур’єра Сергія Захарова. Лікарі намагалися врятувати життя потерпілому, але він помер на наступний ранок від крововтрати. Актора відправили під домашній арешт.