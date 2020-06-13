В Киеве мужчину едва не убил приятель из-за телефона

Причиной конфликта между мужчинами стал мобильный телефон, который один из приятелей взял у другого во временное пользование. Ссора закончилась дракой, в результате которой 35-летнего пострадавшего с разрывом селезенки и множественными ушибами госпитализировали.

Правоохранителям пострадавший рассказал, что возле подъезда дома между ним и его знакомым возник конфликт из-за телефона, который он взял на время у приятеля. Во время ссоры знакомый избил мужчину и скрылся.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Киева, нападавшего задержали. Им оказался ранее судимый 32-летний киевлянин. В содеянном он сознался.

По факту происшествия следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас он находится под круглосуточный домашним арестом.

: kiev.sq.com.ua