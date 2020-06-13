Резніков і Єрмак здали тест на коронавірус: стали відомі результати

Українська делегація після повернення з Франції пройшла перевірку на коронавірус. Інфікованих не виявили, результати тестів у всіх були негативними.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

До складу делегації входили міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, голова Мінкульту Олександр Ткаченко, а також керівник президентського офісу Андрій Єрмак і його радник.

Наголошується, що всі працівники офісу глави держави регулярно проходять перевірку на інфікування коронавірусом.

Крім того, після підтвердження коронавіруса у першої леді Олени Зеленської, президент обмежив зустрічі і пішов на частковий карантин.

Сьогодні деякі українські ЗМІ з посиланням на власні джерела заявили, що в Офісі президента України стався спалах коронавіруса, зокрема, на COVID-19 нібито захворів міністр Резніков і представники офісу Володимира Зеленського.