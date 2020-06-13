МВФ дав прогноз, коли Україна вийде з економічної кризи після коронавірусу – Bloomberg

У фонді считают, що українські економічні проблеми затягнуться на багато років.

Відновлення України після кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу, може затягнутися на чотири роки. Такий прогноз дали у МВФ після схвалення програми фінансової підтримки для нашої країни в розмірі 5 мільярдів доларів.

«На базовому рівні темп економічного зростання буде збільшуватися лише поступово впродовж наступних років до приблизно 4% з досягненням подальшого прогресу в імплементації структурних реформ», — цитує Bloomberg прогноз МВФ.

«Продуктивність не досягне докризового рівня до 2023-2024 року», — додали у фонді.

У МВФ вказали на те, що ризики через COVID-19 зберігаються, в українського уряду обмежений фіскальний простір, а споживчий попит в Україні додасть до ВВП 1,1% в 2021 році після очікуваного скорочення на 8,2% в цьому році. І все це попри фінансування від МВФ, яке покликане підтримати антикризові заходи, а також попри розблокування додаткового мільярда доларів допомоги від Світового банку і 1,2 мільярда євро від Євросоюзу.

Bloomberg додає, що на тлі глибшої рецесії, ніж очікувалося, Національний банк України скоротив базову процентну ставку на 2% до найнижчого рівня за весь період незалежності країни від СРСР.

Повільне відновлення — погана новина для власників українських урядових варрантів, гарантованих ВВП, які були випущені в рамках реструктуризації боргу в 2015 році. Інвестори повинні були отримати щедру винагороду за умови, що темп зростання економіки України перевалити за 3%.