У Лондоні під час протестів постраждали 15 людей

У Лондоні, під час сьогоднішніх двох масових демонстрацій, постраждали не менше 15 осіб.

Про це в суботу, 13 червня, інформує прес-служба лондонській швидкої допомоги.

«Поки що сьогодні надали допомогу 15 пацієнтам, в тому числі двом співробітникам поліції, в зв’язку з травмами на лондонських протестах. Шість з цих пацієнтів, які не є правоохоронцями, були доставлені в лікарню. Ми залишаємося на місці події», — йдеться в повідомленні медиків.