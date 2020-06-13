Під Житомиром у ДТП загинув чоловік і багато постраждалих

На автодорозі Кременець — Біла Церква — Ржищів поблизу села Мовчанівка (Житомирська область) зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat і Suzuki Grand Vitara. Одна людина загинула і шестеро отримали травми, повідомили в обласному главку поліції.

За попередньою інформацією, 45-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, житель Вінницької, при об’їзді мотоблока з причепом, завантаженим сіном, який рухався у попутному з ним напрямку, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Suzuki Grand Vitara під керуванням 53-річного жителя Київської області.

В результаті аварії від отриманих травм у лікарні помер 74-річний пасажир Volkswagen Passat. Були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості водії обох авто, 26-річний водій мотоблока, а ще три пасажири Suzuki Grand Vitara, серед яких семирічна дитина.