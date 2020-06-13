У Києві зафіксовано спалах коронавірусу серед персоналу ресторанів і супермаркетів

У Києві підтверджено випадки коронавірусної хвороби серед працівників ресторанів, супермаркетів та магазинів. За словами глави Держспоживслужби у столиці Олега Рубана, інфекцію виявили у 35 закладах.

«Щодо ресторанів – є випадки серед персоналу. Загалом це 35 суб’єктів – оператори ринку, які здійснюють обіг харчових продуктів. Сюди відносяться і магазини, і супермаркети, і ресторани», – сказав Рубан, інформує РБК Україна.

Він зазначив, що на сьогодні лише половина цих закладів закрились. Під час перевірок у Києві представники Держспоживслужби викривають десятки порушень карантину. «Щодня проводяться моніторингові візити по всім закладам у відповідь на скарги відвідувачів, які надходять на гарячу лінію. Щодня мобільними групами складається 50-70 протоколів», – повідомив посадовець.

: ua.news

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