За добу коронавірусом в Росії захворіло майже 9 000 осіб

За добу коронавірусом в Росії захворіло 8 706 людей у 84 регіонах. А у 34,1% заражених не було симптомів коронавіруса.

Також за цей період померло 114 росіян, з яких у Москві 44 людини. Добовий приріст заражень в Москві становить 0,78, тоді як раніше його фіксували на рівні 0,76, а в цілому по Росії — 0,98. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на оперштаб.

З початку пандемії померло 6 829 росіян, вилікувався 274 641 чоловік. Всього в 2020 році коронавірусом захворіло 520 129 росіян.

Росія на третьому місці серед країн з захворюваності коронавірусом відразу після США і Бразилії.