На Черкащині відомого колекціонера вбили в його будинку-музеї, який потім підпалили

У Черкаській області вбили письменника і поета, відомого колекціонера Андрія Захаровича Тегерешвили. Після цього вбивця підпалив його музей, в якому і жив убитий.

За інформацією Олексія Тичко, трагедія сталася 11 червня.

Тичко пише, що матеріали вбитого Тегерешвили використовували у своїх роботах відомі письменники та історики.

В музей загиблий перетворив старий батьківський дім. У ньому він зібрав амфори трипільської культури, кістки мамонта, знаряддя праці минулих століть, вишиванки, вишиті рушники і різні цікаві експонати минулого століття.

Тегерешвили був сповнений планів. Він готував до друку свою нову книгу оповідань, завжди ходив із записником і олівцем, почувши цікаве слово чи думка записував. Писав вірші, нестандартні та оригінальні.

«Андрій все життя присвятив пошукам і творчості. Він останній місяць дуже поспішав, ніби щось відчував. … Вбивця по гарячих слідах затримано. Нехай Андрію Захаровичу земля буде пухом», — пише Тичко.