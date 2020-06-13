У Карпатах блискавка вбила туриста

У ніч проти 13 червня в Карпатах від удару блискавки загинув 26-річний турист зі Львова.

Про це розказала пресслужба ДСНС в Івано-Франківській області.

Зазначається, що 12 червня він разом з товаришем піднімався на гору Грофа. У дорозі чоловіків застала гроза. Вони втратили зв’язок один з одним і розійшлися. Один з туристів прийшов на місце зустрічі, про яку вони заздалегідь домовилися. Утім, іншого не було.

Зниклого чоловіка шукали всю ніч і знайшли вранці на вершині Грофи без ознак життя.

Рятувальники наголошують, що туристи проігнорували елементарні правила безпеки в горах. Зокрема, сходження почали після восьмої вечора з будиночка між горою Грофа і Кінь Грофецкій. Перед цим пройшла потужна гроза, але було чутно грім та видно скупчення хмар, що свідчило про наближення наступної бурі.