Елена Кравец сменила имидж

Популярная украинская актриса и звезда студии “Квартал 95” Елена Кравец не так давно удивила совместным треком с известным певцом и солистом группы “5’Nizza” Сергеем Бабкиным. Теперь же в сети появились снимки со съемок нового выпуска студии, где она представит их совместную песню прямо на сцене проекта.

Соответствующие фотографии Елена Кравец опубликовала на своей странице в Instagram.

В последнее время стало очень популярным объединяться в неожиданные дуэты и писать совместные треки. Не так давно поклонников удивил и украинский артист Дмитрий Монатик, который спел совместную песню в клипе с известной певицей Верой Брежневой. Фанаты были в шоке от услышанного и увиденного, поскольку раньше такого не было, хотя их совместный клип оказался достаточно ярким и интересным. Тем не менее, украинцы с удовольствием наблюдают за рождением новых неожиданных дуэтов.

Певица Jamala и рэперша Alyona Alyona, артистка Тина Кароль и солист группы Бумбокс Андрей Хлывнюк и многие другие удивляли фанатов неожиданными дуэтами. К таким звездам украинского шоу-бизнеса решила присоединиться звезда студии “Квартал 95” Елена Кравец, которая снялась в клипе и спела общую песню с артистом Сергеем Бабкиным. Поклонников очень удивил этот факт, поскольку никто даже не подозревал, что Елена Кравец не только отличная актриса, а и хорошая певица.

В сети появились фотографии со съемок нового выпуска студии “Квартал 95”, где единственная женщина в проекте стала у микрофона и пела вместе с Сергеем Бабкиным. Снимки оказались очень стильными и невероятно красивыми, на них актриса предстала в белом и черном брючных костюмах. Кроме того, Кравец анонсировала и новый выпуск “Квартал 95”, который с нетерпением ждали все поклонники.

: novosti.hyser.com.ua