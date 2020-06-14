У Києві натовпи людей кинулися на пляж в розпал епідемії

У Києві люди кинулися на пляж в розпал епідемії коронавирусной інфекції.

Відповідне фото опублікував журналіст Володимир Сонюк на своїй сторінці в Facebook. Кадр був зроблений з дрона, на ньому видно фото пляжу в районі Гідропарку.

На знімку можна побачити сотні людей, які насолоджуються літом, забувши про карантин, викликаному COVID-19.

«Київ. Гідропарк. Народ, здається, придумав, куди бігти від коронавіруса», – підписав фото Сонюк.

Під знімком з’явилися коментарі інтернет-користувачів, які підтримали обурення журналіста.

«Угу, натовп людей без дотримання дистанції в антисанітарних умовах, а потім – рекордна кількість хворих», «Чимало людей, пляжний сезон відкрито», – написали юзери.

facebook.com/volodimir.sonyuk

facebook.com/volodimir.sonyuk

facebook.com/volodimir.sonyuk

facebook.com/volodimir.sonyuk