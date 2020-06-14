Українці заплатять 4,5 млн грн штрафів за порушення карантину

За годину карантину правоохоронці склали більше 12,5 тисяч адмінпротоколів за порушення вимог безпеки, а суди вже винесли рішення про стягнення штрафів на суму 4,5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента з посиланням на очільника Національної поліції Ігоря Клименка.

“Голова Національної поліції України Ігор Клименко доповів, що за час карантину було складено понад 12,5 тис. адміністративних протоколів через порушення вимог безпеки, суди винесли рішення щодо штрафів на 4,5 млн грн”, – йдеться у повідомленні.