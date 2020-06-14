Шмигаль розповів, що значить для України оцінка Moody’s рейтингу фінансових зобов’язань

Підвищення рейтингу зобов’язань Кабміну до рівня B3 з Caa1 — підтвердження ефективності урядової політики у зміцненні економіки України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає підвищення рейтингу фінансових зобов’язань України агентством Moody’s позитивним сигналом для українських та іноземних інвесторів. Про це прем’єр написав на своїй сторінці в Facebook.

«Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service (Moody’s), що входить в трійку найбільших агентств світу, підвищило кредитний рейтинг України до рівня B3 з Caa1 з прогнозом «стабільний». Це потужний позитивний сигнал для українських та іноземних інвесторів. А також підтвердження того, що фінансова політика уряду сприяє зміцненню економіки України», — зазначив прем’єр.

За його словами, ключову роль у цьому рішенні зіграв продовження співпраці з МВФ за новою кредитною програмою.