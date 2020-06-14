​В Бердянске из зоопарка похитили утку Катю и требовали выкуп за нее

В Бердянске из контактного зоопарка два парня и девушка целенаправленно украли утку Катю, которую обожали все посетители зверинца. Об инциденте сообщила директор зоопарка Ольга Бельчева.

“Утка всегда гуляла возле контактного зоопарка и никуда сама не уходила. За год своей счастливой жизни у нее успели многие влюбиться”, – рассказала Бельчева в Facebook.

К счастью, преступников вовремя заметил Анрей Любимов. Он проходил мимо и сообщил работникам зверинца о том, что подозрительные люди схватили утку и начали бежать.

“Всем коллективом рванулись в след за ними. Картина просто жесть! Я за ними побежала, за мной следом парни на машинах. Эта стремная компашка на меня начала выступать и требовать выкуп и прочее. По прибытию моей группы поддержки, ребятки с раенчика поменяли тон общения и мы у них забрали утку”, – поведала Ольгу.

Также она добавила, что если бы преступники утке что-то сделали, то “мы бы их там и похоронили всех троих”.

“Это не просто утка, она членом общества стала. Она уникальная. Мы ее очень любим”, – подчеркнула Ольга.

: facenews.ua