Королева Рания и король Иордании Абдалла II отметили 27-ю годовщину свадьбы (фото)

Королева оставила супругу трогательное поздравление в честь важной даты.

На днях королева Рания и король Иордании Абдалла II отметили важную дату: они отпраздновали 27-ю годовщину со дня свадьбы. Супруги поженились 10 июня 1993-го. Причем это произошло всего лишь через несколько месяцев после их судьбоносного знакомства.

В одном из интервью Рания, родившаяся в семье палестинских беженцев, говорила, что это была любовь с первого взгляда. Амбициозная девушка вскоре после окончания престижного университета получила работу в Citibank Аммана.

Через некоторое время она познакомилась с принцессой Айшей — сестрой Абдаллы. У нее на вечеринке Рания и встретила своего будущего мужа.

Королева Рания воспитывает четверых детей: сыновей Хуссейна и Хашима и дочерей Иман и Сальму. Она участвует в общественной жизни страны, посещает важные мероприятия, занимается благотворительностью.

В день годовщины свадьбы она разместила особый пост в своем Инстаграме. «Как можно перестать влюбляться в твою улыбку — я делаю это снова и снова на протяжении вот уже 27 лет! Я так счастлива и благодарна возможности быть рядом с тобой», — написала королева.

: showdream.org