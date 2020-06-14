“Достатня прикласти паспорт”: в “Борисполі” розповіли, як планують модернізувати систему контролю

Міжнародний аеропорт “Бориспіль” планують обладнати системами біометричного контролю в 2021 році. Про це розповів директор зі стратегічного планування аеропорту Антон Борисюк, пише «Обозреватель».

Він уточнив, що реалізація проекту планувалася на 2020-й, альо її вирішено перенести на наступний рік. “Нормативна база в Україні це вже дозволяє.

Експериментальний період півтора року такий апарат в зоні прильоту працював. Закупівля устаткування запланована, але, на жаль, через фінансування проект буде реалізований тільки в 2021 році”, – зазначив Борисюк.

Він також розповів, як працюватиме така система: “При проходженні такого контролю достатня прикласти до апарату паспорт, камера перевіряє що ви це ви. Інформація надходить на пульт інспектора, який контролює одночасно кілька кабінок, потім ворота відкриваються, і ви можете проходити”.