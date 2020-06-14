У лабораторіях Буковини зросла кількість зразків для тестування на COVID-19

Поточного тижня в Чернівецькій області зросла кількість зразків, які надходили для дослідження на коронавірус до лабораторій Буковини.

Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

“Боротьба із коронавірусною інфекцією в області не припиняється ні на день. На превеликий шкода, показники минулого тижня зростали. Якщо у попередні місяці до нашого лабораторного центру надходило від 300 до 500 зразків для тестування за добу, то цього тижня був день, коли привезли понад 800 аналізів”, – йдеться у повідомленні.

13 червня коронавірус виявили у 47 буковинців. Таку кількість нових випадків зараження підтвердили під час лабораторного дослідження 424 зразків. “Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3921 особу”, – заявив голова ОДА.

Окрім того, ще 11 жителів Чернівецької області вилікувались від коронавірусу. Вони двічі отримали негативний результат тестів.