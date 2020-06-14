Президент США Трамп: Ми закінчуємо єру безкінечних воєн

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, якого останніми днями гостро критикують за намір вивести тисячі американських військ з Німеччини, заявивши, що завданням амеріканських солдатів є захищати “життєво важливі інтереси США”, а не боротися з “безкінченими війнами” на чужих землях.

Про це він сказавши під час промови до випускників військової академії West Point, пише “Голос Америки”.

Звертаючись до близько тисячі кадетів, які слухали його на вулиці під час випускного, перебуваючи на двометровій соціальній дистанції один від одного, Дональд Трамп сказавши, що робота американського солдата є не відновлювати чужі країни, але “захищати, і міцно захищати свою країну від чужих ворогів”.

“Ми закінчуємо єру безкінечних воєн”, – заявив президент Трамп. Це не є робота американських сил “вирішувати застарілі конфлікти на далеких землях, про які багато людей навіть не чули”.

Раніше цього тижня президент заявивши про намір вивести 9500 військових з Німеччини і передислокувати їх у Польщу або в інше місце. Німеччина вважається одним із найближчих союзників США, тож це рішення викликало обурення як в американському Конгресі, так і серед представників німецької влади.

Навіть серед республіканців звучить критика на адресу президента. У конгресі США 22 законодавця від Республіканської партії у зверненні до президента заявили, що виведення американських військ з Німеччини може зашкодити національній безпеку США та заохочує російську агресію. На посаді президента Дональд Трамп вивів американські війська з Сирії і тиснувпереконував американських союзників, щоб вони виділяли більше коштів на оборонні цілі.