Вінець победобесия: випуск окупантами в ОРДЛО пам’ятних мідяків висміяли в мережі

На тимчасово окупованій Росією території Донбасу місцеві «влади» випустили до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні дві серії пам’ятних монет — «Командири великої перемоги» і «Міста-герої». Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

Серію «Командири великої перемоги» склали «грошові знаки», присвячені таким «великим полководцям», як Сталін, Жуков, Малиновський, а також ряду воєначальників, які брали участь у визволенні Донецька в 1943 році.

Друга серія монет присвячена в основному російським «містам-героям» — Тулі, Новоросійську, Смоленська, Мурманску. Але є там і монети, присвячені столиці Білорусі Мінську і українським містам — Керчі і (що цікаво) Києву.

Випуск монет, виготовлених, згідно з описом, «зі сплаву на основі міді», тут же піддався глузуванням в мережі, тому що продавати ці мідні гроші бойовики планують за ціною чималою: одна монета з зображенням міста-героя колекціонеру обійдеться в 500 рублів (191 грн), з радянським командиром — в 600 рублів (229 грн), а весь комплект командирів, поміщених в книгу-альбом, — 3200 рублів (1227 грн).

«Пенсії 4 тисячі рублів, а мідяки по 3,2 тисячі. Нормально! Краще б пенсіонерам безкоштовний проїзд, хоча б в електротранспорті, повернули!»

«Так, що ви паритеся? Читати не вмієте? Написано ж: „Тираж — до 50 примірників кожен. До пам’ятного знаку додається свій номерний сертифікат“. Ось Пушилин їх все собі і скупить! Це для нього зробили»

«А подорожче не могли зробити?!»

«А що, з Моторолою і Гіві хіба ні?», — відреагували на нововведення користувачі мережі.