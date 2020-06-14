Дуда заступився за Україну з-за агресії Росії

Польща не може собі дозволити залишити Україну в нынешнй складній ситуації і не погоджується на дії Росії з приводу силової зміни кордонів.

Про це в суботу, 13 червня, під час з’їзду прихильників у Варшаві заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Польське радіо з посиланням на видання Gazeta Polska. У цій ситуації Варшава твердо підтримує Київ на міжнародній арені.

«Це дуже складна ситуація, і у мене є глибоке переконання, що ми не можемо залишити Україну в таких обставинах. Тому скрізь, де я перебуваю, на міжнародній арені, я наголошую, що потрібно дотримуватися міжнародне право. Адже нікому не потрібно пояснювати, наскільки загрозливою є ситуація, при якій Європа і весь світ визнали б, що можна погодитися на зміну меж силою, навіть якщо це згода є мовчазним», – заявив Дуда.

Він додав, що Польща зовсім не може з цим погодитися. За його словами, протягом останніх п’яти років частина України окупована Росією, Україна є країною, на яку напали, і там весь час «тліє війна».

«Сьогодні тверда підтримка України на міжнародній арені в національних інтересах Польщі», – констатував Дуда.

Аналізуючи п’ять років польсько-українських відносин, Дуда також зазначив, що були «різні моменти». Він визнав, що між обома країнами все ще існує історична проблема. Втім, президент РП переконаний, що шлях єднання призведе до того, що обидва народи будуть жити в справжній дружбі, взаємоповазі, без взаємних претензій і з повагою вбитих і загиблих».