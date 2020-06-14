У фракції «Слуга народу» прокоментували інформацію про відміну ЗНО

Заступниця очільника депутатської фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук наголосила, що сигнали про можливе повне скасування зовнішнього незалежного оцінювання є тривожними, а відміна ЗНО є неприпустимою. Про це парламентарка заявила у Facebook.

“З’єднання явилися тривожні сигнали про можливе повне скасування зовнішнього незалежного оцінювання. Про це пише освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Ця інформація офіційно поки не підтверджена, проте ми хочемо наголосити: відміна основної сесії ЗНО є неприпустимою, інакше є ризик повернутися до корупції і хабарництва в університетах”, – йдеться у повідомлені Кравчук.

За її словами, зовнішнє незалежне оцінювання гараньує рівний і справедливий доступ талановитої молоді до вищої освіти і забезпечує однакові шанси вступити до найпрестижніших університетів завдяки знанням, а не хабарю за екзамен.