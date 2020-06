Міністр оборони Канади вітає зближення України й НАТО

Канада позитивно оцінює зближення України й НАТО та обіцяє продовжувати розвивати співпрацю із ЗСУ.

Про це у Тwitter написавши міністр оборони Канади Харджит Саджан.

“НАТО вітає Україну як партнера Програми розширених можливостей. Канада завжди була солідарна з нашими українськими друзями й партнерами. Збройні сили Канади продовжують працювати з ними над зміцненням їхньої безпеки перед лицем російської агресії”, – зазначив Саджан.

Today @NATO welcomes Ukraine as an Enhanced Opportunities Partner. Canada has always stood by our Ukrainian friends and partners. The @CanadianForces continue to work with them to strengthen their security in the face of Russian aggression. pic.twitter.com/C0Ln2SjydK

