Кулеба розповів, як Україна отримала новий статус в НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про те, якими зусиллями Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО. Про це він написав у Facebook.

За його словами, для отримання цього статусу Україні знадобилися місяці кропіткої роботи дипломатів, військових, депутатів, розвідників, маневри, комбінації і тактичні домовленості.

«Проблема була в тому, що рішення НАТО треба було приймати консенсусом, а консенсусу не було і близько. Від слова взагалі. При цьому Україна відповідала критеріям членства в цій програмі, але стратегічні політичні міркування регіонального характеру (ну ви зрозуміли) цілого ряду членів НАТО утримували їх від надання нам заслуженого статусу», — пише він.

Глава МЗС каже, що спочатку ніхто не вірив в успіх.

«Мені навіть співчували, коли в минулому році в указі президента Володимир Зеленський мені як віце-прем’єру з питань євроатлантичної інтеграції було поставлено завдання отримати цей статус», — написав він.

Кулеба також розповів, що рішення про надання статусу члена Програми розширених можливостей НАТО приймалося за процедурою умовчання і до останньої хвилини існував ризик, що процедура буде порушена.