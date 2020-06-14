У Києві за добу зафіксували 66 нових випадків COVID-19

За минулу добу в Києві виявили 66 нових випадків захворювання на COVID-19, одна людина померла.

Така інформація опублікована на сторінці “Кличко – мер” у Facebook.

“Ще в 66 мешканців Києва підтвердили захворювання на коронавірус за минулу добу”, – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, одна людина померла. Всього за період пандемії від коронавірусу в столиці померли 88 людей. На сьогодні у Києві вже 3904 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед тих, хто захворіли за минулу добу, 37 жінок віком від 24 до 80 років та троє дівчаток – одній 4 роки, двом – по 11.

А також – 25 чоловіків від 18 до 62 років і 9-річний хлопчик. Серед виявлених 66 випадків хворобу діагностували у 6 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.