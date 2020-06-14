Василь Рибніков: Як президенту Зеленському вгамувати занепокоєння людей, не привертаючи уваги санітарів?

Цього тижня з’ясувалося, що народ в Україні дуже неспокійний, і з цим треба щось робити. Розуміючи, що в першу чергу людей турбує саме він, президент Володимир Зеленський почав з ефектного показу своєї подкачанной попи, але чи всі правильно зрозуміли цей прозорий натяк?

В Україні попа витає в повітрі давно. За чутками, ще в ті далекі темні часи, коли у глави держави скінчилися теми для видосиков, а народ занурився в зневіру і апатію, була відмінна ідея повернути увагу глядачів різким показом з екрану людяних сідниць президента, щоб людям було легше, щоб не було депрессухи, що це чума, а президент би прожив все це як би разом з ними в ізоляції на Банковій. Потім вирішили, що перебір, що хтось би обов’язково сказав, що це якийсь піар, так і сім’я б не пробачила.

У креативних спорах непомітно пролетіли кілька тижнів, і народ, позбавлений звичної дози людяних посмішок з характерною хрипотою, почав нарікати, псувати рейтинги і турбуватися: куди зник Володимир Олександрович, чи все з ним добре, не перепрацював чи при своєму пекельному графіку двадцять чотири на сім, а місцями і трыццять шысть на шысть, не захворів, зрештою, він же такий людяний.

Як стало відомо днями, похмурі припущення були недалекі від істини: намагаючись вгамувати занепокоєння людей, президент Зеленський вирішив особисто підхопити коронавірус, закритися в кабінеті з відеокамерою і знімати там злободенне український серіал «Доктор Хаос», – навіть, кажуть, пошкодував, що відправив на карантин у Нові Санжари замість себе Скалецкую – там можна було б непогано подзаразиться, не привертаючи уваги санітарів, так і двотижнева ізоляція президента в саму гарячу коронавирусную пору була б нічим не гірше, ніж відсутність на робочому місці міністра охорони здоров’я.

Змучену, але не зламану модною хворобою посмішку гаранта здоров’я в зеленій піжамі з велосипедиками вигідно відтіняв б злобний оскал санлікаря Ляшко, нелюдяно запугивавшего населення забороною прогулянок у парках, це була б справжня вишенька на шаурму!

А якщо б навіть Зеленський пихнув китайським ИВЛом і помер, то все одно би третього дня воскрес, в цьому не може бути ніяких сумнівів. Що ж стосується свежевыявленного COVID-19 у Олени Зеленської, то це, поза всяким сумнівом, результат звичайного пристріту недоброзичливців.

На жаль, хтось знову сказав Володимиру Олександровичу про перебір. І, поклавши руку на серце, це було абсолютно правильно, тому що до такого президента наш народ ще, на жаль, не доріс.

«Президент в нормальному людському розмові розповів про своїх секундних думках – а може краще відразу заразитися і перехворіти?.. І рідкісний …. не висловив свою думку на тему, як це жахливо, погано і інфантильно. Дивні ми люди. Якщо наші політики говорять, як машини і партократи – нам нудно. Якщо люди – ми виходимо жовчю», – з гіркотою пише переможець конкурсу краси «Міс Влащенко» Наталя Влащенко, і вона абсолютно права.

Чим частіше президент буде розповідати про своїх секундних думках, наприклад, «що буде, якщо в унітаз поїзда на повному ходу кинути лом?» або «ось би відправити на київські вибори блок Малюськи – Юзика», – тим буде веселіше і, відповідно, менше занепокоєння.

Що ж стосується коронавіруса, то зараз ця тема вже не актуальна, в моді нові тренди. Чому б Зеленському, наприклад, не зробити так, щоб Аваков придушив його шию коліном, а Володимир Олександрович особисто це пережив, і за нього б люди вийшли на вулиці, GreenLivesMetter і ось це ось все?..

Загалом, президент все добре обміркував і вирішив все ж повернутися до показу попи.

Як з’ясувалося на цьому тижні, цей модний показ був організований не на порожньому місці.

«Я думаю, що такий фотографії у Петра Олексійовича ніколи б не було», – з законною гордістю заявив Зеленський: він знову «зробив» попередника!

Звичайно, глава держави констатував очевидне: не треба бути Наташею Влащенко, щоб зазначити, якою негарним і дивно одягненим виглядав би гурт просидів на нескінченних нарадах зад Порошенко порівняно з накачаною поджарой попою чинного президента Зеленського, який за своєю навантаженні 24/7, а частіше, звичайно, 25/8, завжди знайде час і побігати і пострибати, і подивитися серіали, особливо три сезони «Озарк», і вистрілити кабану приблизно в геніталії, і навіть зробити селфи з корисним для особливої мускулатури грибним супом.

У той же час, як встановили на цьому тижні слідчі органи, вся фізична активність Порошенка на президентському посту фактично полягала лише в актах кривавого хуліганства на передвиборних мітингах, так що замість слова «титушка», взагалі-то, зараз правильно було б говорити «порохушка».

За чутками, ДБР розслідує інші кримінальні справи проти шоколадного бандита, зокрема, за фактом появи кучерявим в громадському місці, за вбивство уявної сестри (абсолютно новий епізод), за поширення діабету шляхом оптово-роздрібної торгівлі та ін. Все це повинно вже в самому незабаром зняти найбільше занепокоєння Зеленського людей – чому Порошенко не сидить.

А ось чіткої відповіді на людський страх українського народу за дружину президента до останнього часу не було. Багато переживали, а раптом Олена Володимирівна Зеленська будинку пиляє чоловіка – вимагає оформити трудову, щоб зарплата біла, лікарняний, особливо зараз, і так далі, а не ось ці всі конверти від Лисого, як ніби вона тут незрозуміло хто. Інші, навпаки, звертали увагу на те, що Олену Володимирівну в інтернетах постійно принижують, порівнюючи з якоюсь Мариною, обзивають Оленкою, а варто їй надіти на себе що-небудь красиве, так відразу магазину суцільні збитки. Ось і виходить, що якщо, припустимо, якась баба скаже про Зеленського неприємний тост у шинку, то він може написати на неї заяву про замах на життя великого державного діяча, а Олена Володимирівна не може – потрібен спеціальний закон про інститут першої леді (а це ж Олена Володимирівна і є).

На щастя, сімейство Зеленських вже почало розробку відповідних змін в законодавство, і це реально непросте завдання, тому що, по-перше, не можна просто так взяти старий порохоботский законопроект і підписати його Юзиком, тому що минулі влади нічим подібним не страждали, по-друге, дуже багато всього треба передбачити. І справа тут навіть не в тому, що наступним президентом України може стати жінка, – зрештою, з кожним разом жінка набирає все менше, так що навряд чи, а висунути по-справжньому крутого кандидата Лізу Богуцьку напевно ніхто не здогадається. Однак не слід забувати, що, згідно намітився в Україні тенденціям, наступним президентом країни, швидше за все, стане Свинка Пепа, і це буде серйозний виклик для законодавців. Не слід скидати з рахунків і можливе обрання главою держави знаменитого депутата Миколи Тищенка, адже Микола Тищенко знаменитий не тільки перетворенням дитячих майданчиків столиці в мрачняковые бархани, але і гумовою жінкою, і мало, як воно все потім може скластися, можливо, стоїть на всякий випадок передбачити в законі насос і хоча б один маленький вулканізатор…

За низкою численних народних хвилювань якось забулося, власне, головне – не перепрацював Володимир Олександрович на своєму робочому посту. Але це побоювання дуже легко розвіяти. У світлі видосиков, фоточек і репортажиков з останніх поездочек глави держави можна стверджувати, що тут все чудово: до своїх прямих обов’язків Зеленський досі ще навіть і не приступав.

Василь РИБНІКОВ, Цензор.НЕМАЄ