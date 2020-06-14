Українських прикордонників планують озброїти пістолетами-кулеметами SMG-15

Держприкордонслужба планує озброїти своїх співробітників пістолетами-кулеметами SMG-15 калібру 9х19 мм, які були розроблені ТОВ «Укроп». Про це йдеться на сайті відомства.

Протягом цього тижня відбулися відомчі випробування цієї зброї. Фахівці перевірили його тактико-технічні і ергономічні характеристики, а також можливості ведення стрільби при критичних умовах та екстремальних температурах (+50 градусів і -40 градусів).

«За результатами випробувань пістолет-кулемет SMG-15 зарекомендував себе як надійний зразок озброєння і показав задовільні результати», — йдеться в повідомленні.

Далі партію SMG-15 отримає одне з підрозділів охорони кордону для експлуатації в реальних умовах служби.

За даними аналітичної системи Youcontrol, компанія «Укроп» належить Андрію та Сергію Горбаням, власникам групи «Асканія». Їх підприємство «Зброяр» є одним з найбільших виробників цивільного нарізної вогнепальної зброї в Україні.