ВАКС обирає запобіжний захід затриманим на хабарі в $6 мільйонів

Сьогодні, 14 червня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обирає запобіжний захід затриманим при передачі $6 мільйонів хабара нібито від імені власника компанії Burisma Group Миколи Злочевського керівництву Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як ми повідомляли раніше, посередниками у підкупі посадових осіб були агент НАБУ Євген Шевченко та перший заступник голови державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко. Останньому вже було висунуто підозру. Вчора в САП зазначили, що їх прокурор буде наполягати на обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Примітно, що ВАКС закликав журналістів не відвідувати даний засідання за активного поширення коронавіруса в Україні. Суд пообіцяв забезпечити можливість простежити за обранням запобіжного заходу для Шевченка і Ільяшенко в режимі онлайн.

Додамо, що в Burisma Group спростували причетність Злочевського до хабарі в $6 мільйонів для Ситника і Холодницкого.

Хабар для Ситника і Холодницкого. ВАКС обирає запобіжний захід затриманим. Пряма трансляція. Відео: YouTube/ Вищий суд антикорупційний