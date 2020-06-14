Антирекорд третій день поспіль: оновлена статистика COVID-19 в Україні

МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 30506 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними ЦГЗ, на 13 червня (станом на 9:00) в Україні 30506 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 880 летальних, 13976 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 753 нові випадки. Загалом проведено 479 111 тестувань методом ПЛР.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 червня 2020 року до Центру надійшло 991 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 70512 повідомлень про підозру на COVID-19.

: forpost.media

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