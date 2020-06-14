Влада Одеси планують скасувати перейменування двох вулиць

Мер Одеси Геннадій Труханов має намір повернути на карту міста радянські назви проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі – відповідно Жукова та 25-ї Чапаєвської дивізії. Про це він сказав на сесії міськради.

За його словами, відповідні листи направлені на адресу топонімічної комісії зборів і в Інститут національної пам’яті.

Міський голова вважає, що маршал Жуков, ні 25-а Чапаєвська дивізія не підпадають під заборони, встановлені законом про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

Ті, хто боровся з нацизмом у роки Великої вітчизняної війни, не можуть підпадати під декомунізацію, – сказав Труханов.

Нагадаємо, згадані вулиці були перейменовані в 2016 році розпорядженням тодішнього голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.