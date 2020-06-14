Плато закінчилося, почалася друга хвиля. У чому головна помилка української влади

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко напередодні дуже намагався всіх переконати в тому, що нічого страшного зараз в країні не відбувається, про другу хвилю коронавіруса говорити рано і т. д. Але статистика вперто свідчить про зворотне.

В останні тижні у коронавіруса в Україні відкрилося друге дихання. Якщо про другу хвилю, припустимо, поки ще не можна впевнено стверджувати, то вже точно має місце другий пік. Адже з початку цього місяця було встановлено кілька антирекордів добового приросту числа заражень.

Нагадаю, у березні і більшої частини квітня в Україні практично неухильно спостерігалося прискорення темпів зростання випадків заражень за день. Що виглядало логічно і чого не було, в принципі, претензій, оскільки так було в усьому світі.

При цьому після чергового антирекорду 578 випадків за добу, встановленого на ранок 23 квітня, почалося здавалося стійким уповільнення темпів зростання — теж як і в багатьох країнах світу.

Приріст заражень в добу опустився до рівня нижче 500, потім — нижче 400, а в окремі дні — навіть нижче 300.

Влада заговорили про вихід на плато на рівні 300-400 випадків щоденного зростання і пообіцяли, що після плато коронавірус в Україні піде на спад — як це відбувалося майже у всіх західних країнах.

Ну і на цьому тлі влада почали досить швидке ослаблення карантину.

І ось тут-то українська влада зробила велику помилку.

Той же Ляшко, а також міністр Степанов, прем’єр Шмигаль і президент Зеленський почали дружно хвалитися своїми успіхами в боротьбі з коронавірусом. Мовляв, саме завдяки такій нашої успішної боротьби Україна і виходить тепер з карантину.

До того ж, представники влади неодноразово продемонстрували своєю поведінкою, що самі вони не вірять у загрозу коронавіруса — оскільки порушували карантин.

Стало відомо, що «слуга народу» Коля Оболонський приймає гостей в своєму київському ресторані «Велюр». Навіть сам президент Зеленський під наглядом Ляшко відвідує львівське кафе — теж порушення карантину (фото вгорі).

Як оцінив ці заяви і дії влади український народ?

Люди вирішили, що коронавірус закінчився. Народ масово повыходил на вулицю. Причому, на вулиці зараз в масці нікого не зустрінеш. Також нікого не побачиш в масці в маршрутках. Запрацювали всі магазини, всі заклади громадського харчування, повалили весілля (природно, без всяких масок). І т. д. і т. п.

Як наслідок, у другій половині травня пішло прискорення темпів зростання числа заражень, а в червні пішли регулярні оновлення антирекордів. Останній антирекорд трапився якраз позавчора — 753 випадку.

Владі варто було вести себе зовсім не так! Потрібно було чесно сказати людям, що ми провалили боротьбу з коронавірусом — з тріском провалили. Яскраве свідчення цього — 20% серед заражених є медики, яких не змогли забезпечити засобами індивідуального захисту. Ще одне не менш переконливе свідчення — найменший в світі рівень тестування на душу населення.

Відповідно, влада зобов’язана була чесно сказати людям, що коронавірус нікуди не подівся, він продовжує вирувати. Однак цифри по економіці і бюджету в березні, а тим більше в квітні показали, що ми — в повній ж@пе. У зв’язку з чим вимушені послаблювати карантин.

Тому ми просимо вас, шановні українці, максимально дотримуватися безпечної дистанції, носити маски в місцях скупчення народу і т. д.

Але цього не було зроблено і тепер варто чекати наступного розвитку подій.

Найближчим часом продовжиться прискорення темпів зростання заражень коронавірусом (вихідні дні — не в рахунок), і влада змушена буде визнати факт другої хвилі епідемії.

Влада також змушена буде піти знову на якісь обмеження (відіграти назад), а також почне закликати народ.

Але все це допоможе дуже мало. України більше не захочуть повертатися в карантин

Можливо, Україна зараз вийде на якийсь новий плато — 700-800 випадків на добу, або 800-1000, або ще більше.

Однак це тільки на літні місяці та початок осені.

А ось в жовтні-листопаді, як передбачають у ВООЗ і багато інші експерти, у світі вдарить велика друга пандемії. В Україні ж це буде вже третя хвиля епідемії, масштаби якої зараз передбачити неможливо…