«Завтра буде відповідь, і так, я не вбивав свого брата!»: Філатов знову зчепився з Коломойським

Мер Дніпра Борис Філатов виступив з різким зверненням до українському бізнесменові Ігорю Коломойському. ЗМІ публікують повністю його звернення, яке з’явилося в соцмережі Facebook.
Тільки протягом цього тижня медіа-холдинг, що належить Ігорю Валерійовичу Коломойському, запустив три “fake news” про Дніпрі.
1. Про те, що в метро “вкрали” 379 мільйонів гривень. З посиланням ” на СБУ, яка цього не говорило.
2. Про лавочки, куплених за космічні гроші, які не купували.
3. Про вулиці, яку змило дощем, а вона стоїть собі, ціла-цілісінька. З акторами замість спікерів і сором’язливо вилученими посиланнями після адвокатських запитів.
Все, до чого доторкнувся ця людина в Дніпрі, перетворилося в тлін: аеропорт, футбольний клуб, будинок офіцерів, баскетбольна арена, банк, картинг-центр.
Тепер телеканали та інформагентства.
Ігор Валерійович, завтра буде відповідь. Вам сподобається.
І, так, зізнаюся відразу і щиросердно.
Я не вбивав свого брата.