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На Львівщині люди забили на карантин і штурмували секонд-хенд

14.06.2020

У Червонограді Львівської області натовп штурмував секонд-хенд, ігноруючи протиепідемічні заходи під час карантину.

Багато хто не дотримувалися соціальну дистанцію, періодично штовхали один одного в черзі, а деякі були навіть без масок. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Teza

«У Червонограді на Львівщині натовп штурмує секонд-хенд. Хочуть нових рекордів по коронавіруса, тому що за ці добу кількість нових хворих дещо зменшилася: плюс 648. Вчора було більше – плюс 750», – сказано в повідомленні.

(Відео Telegram Teza)

 

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