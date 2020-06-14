«Обнуляжный» дід Путін має намір правити довічно — експерт

Що росіяни можуть протиставити путінському довічного правління?

Результати «обнуляжного» голосування безумовно будуть сфальсифіковані.

Про це пише у Фейсбуці соціолог і політолог Ігор Эйдман.

Причому, судячи з останньої заяви Путіна, шахраям поставлено завдання намалювати підтримку «абсолютної більшості» від облікового складу виборців.

Таким чином, для влади однаково незручно масове неучасть і голосування проти поправок.

Причому, чим менше буде реально проголосували «за», тим складніше буде намалювати шукану цифру; тим більше фальсифікатори залишать доказів, дискредитують цю ганебну процедуру, викличуть обурення в суспільстві.

Було б дуже здорово ускладнити шахраям їх завдання.

Російських виборців за ступенем лояльності до режиму можна розділити на три великі групи.

Свідомо нелояльні: 10-20%, переконані путіністи: 10-20% і аполітичні конформісти-пофігісти, ставлення яких до влади можна визначити як байдуже непротивлення: 60%-80%.

До путіністів звертатися немає сенсу, вони все одно не почують. Агітувати нелояльних теж безглуздо, вони і так за обнуляж не проголосують.

Головна цільова аудиторія і для опозиції, і для влади – конформісти. Вони звикли, якщо вже прийшли на вибори, голосувати «за».

Їх життєва філософія заснована на непротивлення влади (як будь-яка перевершує силі). До активного вираження незгоди навіть у формі голосування «проти», вони, в більшості, не готові.

Однак є ймовірність, що в умовах пандемії, та ще влітку, конформісти просто в масовому порядку не прийдуть на безглуздий мутний «плебісцит».

Тому Кремль нервує і намагається всіма доступними засобами, в тому числі з допомогою безпрецедентного підкупу, заманити їх на дільниці.

Опозиція може спробувати перешкодити цьому. Агітувати пофігістів голосувати «проти» безглуздо, а ось заклик до них не брати участь у голосуванні може впасти на благодатний грунт.

Меседжі до цієї аудиторії можуть бути приблизно такими:

— Прийти голосувати означає поставити своє здоров’я під короновирусную загрозу;

— Голосування не має сенсу, тому що поправки вже затверджені;

— Якщо ми проголосуємо за поправки, влада вирішать — люди їх настільки сильно підтримують, що готові прийняти будь-які нові непопулярні заходи, типу підвищення пенсійного віку;

— З-за поправок незмінна влада отримає право красти нескінченно.

Є ще одна важлива цільова аудиторія.

Це близько 10% виборців, яких поженуть голосувати під примусом (бюджетники, військові тощо). Серед них теж є опозиціонери, пропутінці, і пофігісти. З першими двома групами все зрозуміло.

Найбільш важливо поведінка останньої. Вона сильніше, ніж ті, хто прийде на дільниці по своїй волі, буде мотивована таємно проголосувати «проти».

Ось до цього її варто запросити. Вас погнали на безглузде голосування з загрозою для здоров’я, проголосуйте «проти», зло ідіотам, які влаштували цей цирк.

Загалом, меседж до всіх ще не визначилися виборців може звучати приблизно так: «Не ходіть на безглузде і небезпечне голосування за незмінюваність злодійської влади, а якщо все-таки змусять прийти, проголосуйте проти».