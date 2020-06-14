У жителів Криму забирають питну воду: розкрито цинічний план окупантів

Водний колапс, яким лякають людей так звані «влади» окупованого Криму, може статися від того, що питну воду, призначену для населення, окупанти перенаправляють для потреб заводів «Кримський титан» і «Кримсода».

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL розповіла відома кримчанка, активістка і український публіцист Лариса Волошина.

Вона зазначила, що сьогодні через безсніжної зими і жаркого літа ті природні резервуари, які завжди були наповнені водою в цей період, нині порожні. Через деякий час це може викликати більш глобальні проблеми.

При цьому окупаційні власті звинувачують у всьому Україну і хочуть, щоб Київ відкрив перекритий в 2014 році Північно-Кримський канал, який до анексії забезпечував до 85% потреб півострова в прісній воді.

При цьому кримчанка зазначила, що лобіювання повернення води з України в Крим несе не тільки економічну, гуманітарну, але й політичну складову. Згідно з міжнародними конвенціями, країна-окупант повинна сама забезпечувати мирне населення.

Якщо Україна відновить подачу дніпровської води по Північно-Кримському каналу, то з точки зору міжнародного права, це означає, що вона починає комерційні стосунки з окупаційною владою. Це буде її легалізація, на що і спрямована Росія

«Ось так під виглядом гуманітарної катастрофи РФ намагається змусити Україну дати воду в Крим і тим самим легалізувати анексію», — вважає Волошина.