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Акції в Лондоні і Парижі переросли у заворушення

14.06.2020

Акции в Лондоне и Париже переросли в беспорядки

На антирасистських протестах в столицях Британії і Франції сталися зіткнення демонстрантів з поліцією.

 

У Парижі і Лондоні в суботу, 13 червня, відбулися масштабні акції протесту проти расизму і поліцейського насильства.

 

За даними телеканалу BFM, на площу Республіки в столиці Франції вийшли близько трьох тисяч осіб.

 

Більшість учасників акції тримали плакати з гаслом Життя чорношкірих мають значення (Black lives matter), а також із засудженням роботи поліцейських.

 

Також вони закликали розслідувати смерть Адами Траоре − темношкірого француза, який помер через дві години після затримання жандармами в липні 2016 року при досі не встановлені обставини.

 

Під час демонстрації група людей у чорному одязі і з прихованими особами влаштувала безлади, закидавши поліцейських камінням і пляшками. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

 

В ході маніфестації було затримано 26 осіб.

 

Також заворушеннями і сутичками з поліцією завершилася акція проти расизму в Марселі.

 

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