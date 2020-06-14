Акції в Лондоні і Парижі переросли у заворушення

На антирасистських протестах в столицях Британії і Франції сталися зіткнення демонстрантів з поліцією.

У Парижі і Лондоні в суботу, 13 червня, відбулися масштабні акції протесту проти расизму і поліцейського насильства.

За даними телеканалу BFM, на площу Республіки в столиці Франції вийшли близько трьох тисяч осіб.

Більшість учасників акції тримали плакати з гаслом Життя чорношкірих мають значення (Black lives matter), а також із засудженням роботи поліцейських.

Також вони закликали розслідувати смерть Адами Траоре − темношкірого француза, який помер через дві години після затримання жандармами в липні 2016 року при досі не встановлені обставини.

Під час демонстрації група людей у чорному одязі і з прихованими особами влаштувала безлади, закидавши поліцейських камінням і пляшками. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

В ході маніфестації було затримано 26 осіб.

Також заворушеннями і сутичками з поліцією завершилася акція проти расизму в Марселі.