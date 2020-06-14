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Прапор фашистський, герб нацистський,
А де символи слов’ян?
Вторить розум обурений –
Не народ живе в Росії, А стадо дурних мавп.
.Мені соромно за свій талановитий народ, який зробив найбільші світові винаходи і відкриття, і який досі не має своїх рідних слов’янських символів. Інші народи живуть в РФ мають свою символіку, а росіяни використовують чужі – фашистські, нацистські, рабовласницькі символи і це ганьба, для росіян – титульної нації, не мати своїх рідних національних державних символів.
Карфаген давно зруйнований,
І Москва вже не та,
І господар мудрий їй не потрібен –
Править нею сатана.
А народ мовчить як віл,
І по волі негідника,
Над країною замайорів символ –
Чужинського дурня.
Григорій Мельников
. фото https://vk.com/photo510956269_457240054
. фото https://vk.com/photo510956269_457240066
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