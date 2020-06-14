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Прапор фашистський, герб нацистський,

А де символи слов’ян?

Вторить розум обурений –

Не народ живе в Росії, А стадо дурних мавп.

.Мені соромно за свій талановитий народ, який зробив найбільші світові винаходи і відкриття, і який досі не має своїх рідних слов’янських символів. Інші народи живуть в РФ мають свою символіку, а росіяни використовують чужі – фашистські, нацистські, рабовласницькі символи і це ганьба, для росіян – титульної нації, не мати своїх рідних національних державних символів.

Карфаген давно зруйнований,

І Москва вже не та,

І господар мудрий їй не потрібен –

Править нею сатана.

А народ мовчить як віл,

І по волі негідника,

Над країною замайорів символ –

Чужинського дурня.

Григорій Мельников

. фото https://vk.com/photo510956269_457240054

. фото https://vk.com/photo510956269_457240066

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