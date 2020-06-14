У Росії сталася НП з судном: весь екіпаж зник безвісти

В Авачинській бухті (Камчатський край Росії) перекинувся катер, на борту якого знаходилися чотири людини. Всі вони пропали безвісти, проводяться рятувальні роботи.

Інцидент стався в ніч з 13 на 14 червня, повідомляється на сайті головного управління МНС по Камчатському краю.

Катер «Тихий» доставляв вантаж до іншого судна. За нез’ясованих обставин він перекинувся.

Саме судно виявили в 40 км від берега, проте екіпажу поблизу не виявилося. Рятувальники ведуть пошук чотирьох чоловіків.

У Telegram-каналі «112» оприлюднено список зниклих. Це Калмиков Олексій Олександрович Сєров Віталій Юрійович, Гусєв Володимир Юрійович і Чамиашвили Едуард Тимурович.

Чотирьох зниклих без вести шукають рятувальники

У рятувальній операції задіяно буксир «Капітан Мішин», на місці події працює слідча група.

Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 263 (порушення правил безпеки руху морського транспорту) КК РФ.