У Китаї виявили рекордну кількість нових випадків коронавіруса

За минулу добу в Китаї було виявлено 57 нових випадків коронавирусной інфекції. Це найвищий добовий показник за останні два місяці.

Про це в неділю, 14 червня, інформує видання South China Morning Post з посиланням на китайський Моз.

У відомстві повідомили, що в Пекіні за добу суботи було виявлено 36 нових випадків Covid-19, всі вони пов’язані з найбільшим оптовим продовольчим ринком у столиці КНР. Крім того, 27 осіб з числа нових пацієнтів працювали на продовольчому ринку Синфади (Xinfadi), який був закритий.

З 11 червня в Пекіні виявлено 43 місцевих випадку коронавіруса. Примітно, що до цього нових заражених у місті не було протягом 55 днів. Про підтверджених випадках коронавіруса за добу також повідомили і в провінції Ляонін — там інфекцію підхопили дві людини, які контактували із зараженими жителями Пекіна на цьому тижні.