«Крадуть шалені гроші»: ідеолог «ДНР» розсекретив «систему роботи» «Моз ДНР»

Проживає в непідконтрольному Україні Донецьку ідеолог «ДНР» Роман Манекін у своєму Телеграм-каналі розповів про те, як співробітники «Моз ДНР» розкрадають бюджетні гроші, займаючись шахрайством в лікарнях «республіки».

Манекін пише:

«Знаю на прикладі 14 лікарні, що на Петрівці, в Донецьку. Перевірені факти є по 14 лікарні, але впевнений, що аналогічна ситуація — у всіх лікувальних установах ДНР. Приписують повсюдно кількість хворих. Тобто, заповнюють „ліві“ медичні карти, отримують на неіснуючих хворих ліки і продукти, інш., а гроші присвоюють. І не соромляться заодно і реальних хворих оббирати. І хворих і їх родичів».

Він зазначає, що згідно з даними статистики «Моз», в системі охорони здоров’я ОРДО спостерігається величезний дефіцит кадрів. При цьому Манекін вважає, що така інформація далека від реальної ситуації:

» А реально система орієнтована на Донеччину, як мінімум. Фактично, ДНР — це 31.1% колишньої Донецької області. Ось все і заслужено лають «Програму возз’єднання народу Донбасу», за якою в медицині крадуть шалені гроші. Звідки, проте, виникла ця програма? Саме з цього: з ідеї максимально «завантажити» систему охорони здоров’я, щоб (як би) «зберегти кадри»».

Крім того, Манекін зазначає, що в морг 14-ї лікарні Донецька за наказом «Моз», звозять померлих від коронавіруса і обіцяє «розібратися в даному питанні»:«Велика розмова ще попереду! Почують. І в Москві, зрозуміло. Місцеві, в тому числі, МВС-шні, „кадри“ не допоможуть!».